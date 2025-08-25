МВД выявило крупный ресурс в Рунете с персональными данными граждан
МВД пресекло деятельность одного из крупнейших в российском сегменте Интернета ресурсов с персональными данными граждан, использовавшегося для незаконного распространения сведений. Об этом написала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Сервис располагал большими массивами данных, которые были собраны по результатам утечек из различных структур, и незаконно использовался коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами», - отмечается в сообщении.
Также конфиденциальную информацию получали аферисты для хищения денежных средств. Пользователям предоставляли подробные досье на россиян с анкетными и паспортными данными, адресами проживания, местами работы, информацией о доходах и кредитной истории. Стоимость доступа к ресурсу отличалась в зависимости от объема услуг и статуса клиента, нередко она составляла более 1 млн рублей в месяц, а доступ могли перепродавать через специализированные телеграм-каналы и даркнет.
Как отметила Волк, правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном использовании и передаче компьютерной информации с персональными данными.
«На территории Московского региона задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и его сообщник, который отвечал за программную и техническую поддержку сервиса», - указала представитель МВД.
Владельцу ресурса и главному техадминистратору предъявили обвинения, их арестовали. Как выяснили правоохранители, с декабря 2024 года поступления денег только по двум счетам подконтрольных злоумышленникам компаний превысили 66 млн рублей. Проверяются сведения о свыше 2 тысячах пользователей ресурса.
Ранее Ирина Волк сообщила, что в Челябинской области сотрудники МВД вернули семьям ветеранов Великой Отечественной войны ордена и медали, похищенные мошенниками, пишет Ura.ru.
