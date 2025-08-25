Два украинских БПЛА сбили в Курской области
25 августа 202508:59
Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Курской областью, передает Минобороны.
«В период с 7.00 до 8.00 мск... уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - заявили в ведомстве.
Минувшей ночью военные ликвидировали 21 украинский БПЛА в шести регионах, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Работодатели поделились, как получить востребованную профессию
- Два украинских БПЛА сбили в Курской области
- Из-за тайфуна в Китае около 600 россиян не могут вылететь на родину
- Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Baccalaureate
- Тройной удар по «Дружбе»: К чему приведёт конфликт Венгрии и Украины
- Посол КНР: Лидеры ШОС обсудят торговлю, инновации и безопасность
- В Донецке 10,9 тысячи абонентов остались без электричества
- Пропавших на Итурупе туристов нашли живыми
- За ночь над Россией сбили 21 украинский БПЛА
- В Красноярске фейерверк попал в толпу, пострадала женщина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru