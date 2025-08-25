Два украинских БПЛА сбили в Курской области

Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Курской областью, передает Минобороны.

ПВО сбили дрон, летевший на Москву

«В период с 7.00 до 8.00 мск... уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - заявили в ведомстве.

Минувшей ночью военные ликвидировали 21 украинский БПЛА в шести регионах, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьМинобороныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры