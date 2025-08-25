Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Baccalaureate
Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Идеологи антироссийских проектов «назначили» организацию лидером международных общеобразовательных программ, позволяющих выпускникам поступить практически в любой вуз мира. Вниманию абитуриентов предлагаются около 5 тысяч университетов... в США, Канаде, Австралии, Великобритании и ряде других стран Европы», - отметили в ГП.
Однако НПО нацелена на «форматирование по западным шаблонам» молодежи в РФ. В ходе обучения ведется антироссийская пропаганда, разжигание межнациональной вражды, навязывание своего видения исторических процессов, искажение фактов. После начала специальной военной операции учебные пособия скорректировали «с учетом русофобской позиции коллективного Запада».
Генпрокуратура добавила, что представители организации популяризируют нетрадиционные ценности на основе идеологии запрещенных экстремистских сообществ.
Ранее надзорное ведомство признало нежелательной деятельность фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) из Германии, пишет Ura.ru.
