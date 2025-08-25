Работодатели поделились, как получить востребованную профессию

Начальник корпоративного учебного центра ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Екатерина Крыгина подчеркнула в беседе с НСН, что для работодателей важнее всего побороть кадровый дефицит, а программы профориентации в школах помогают подобрать будущих сотрудников.

«В первую очередь, для любого работодателя важно преодолеть дефицит кадров, который стоит сейчас очень остро, и поэтому федеральный проект “Профессионалитет” дает нам возможность более плотно сотрудничать с образовательными организациями в части подготовки специалистов по тем профилям, которые нам необходимы. Мы ведем большую профориентированную работу, когда мы популяризируем технические направления уже с 5-го класса, вывозим ребят к нам на экскурсии, знакомим их с различными видами производства. Самое важное, что 80% к выпуску из школы уже точно делают осознанный выбор в пользу того или иного направления. Здесь не так, что мама нас за ручку привела и решила, что ты будешь токарем. Мы даем всем возможность попробовать себя в разных специальностях, и каждый для себя делает выбор, где ему интереснее», — заключила она.

Ранее НСН сообщила, что популярность инженерных профессий выросла на 10%.

