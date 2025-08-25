Работодатели поделились, как получить востребованную профессию
Представители бизнеса рассказали НСН, какие возможности для студентов колледжей и предприятий открывает программа профессионального обучения во время учебы.
Большинство работодателей мечтают сократить дефицит кадров и готовы активно участвовать в обучении студентов колледжей, чтобы они оставались у них работать. Такая ситуация на рынке стала возможна благодаря реализации федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Это объединение колледжей и бизнеса, которое позволяет производствам обучать квалифицированные кадры под свои запросы. К 2030 году будет создано 940 кластеров во всех регионах страны, а партнерами проекта станут более 4000 предприятий. Благодаря единой модели профориентации каждый школьник России с 6 по 11 класс узнаёт про преимущества работы на предприятиях своего региона, а федеральный оператор проекта Институт развития профессионального образования (ИРПО) создает кластеры «Профессионалитета».
Заместитель генерального директора, директор Блока инженерных компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» Алексей Пономаренко рассказал НСН, как развивается сотрудничество с молодежью в «Росатоме».
«Наша компания — один из ключевых партнеров федерального проекта «Профессионалитет». И одной из важнейших задач проекта является синхронизация колледжей и техникумов с ведущими региональными предприятиями. Главный результат заключается в быстрой и эффективной интеграции молодых специалистов в экономику региона. Основной показатель качества подготовки будущего сотрудника — короткий период адаптации. Мы хотим, чтобы вчерашний выпускник школы, а далее колледжа буквально на второй день работы был готов выполнять производственный план на 100% нормы и не создавал брака. До 2030 года рассчитываем, что из “Профессионалитета” в отрасль придет более 8000 специалистов», — отметил он.
Руководитель отдела подготовки кадров дирекции по персоналу АО «Р-Фарм» Екатерина Репкина указала в разговоре с НСН, что программа дает широкие карьерные возможности, а некоторые выпускники уже занимают серьезные должности в компании.
«С 2014 года на производственные площадки ГК “Р-Фарм” ежегодно трудоустраивается более 20 выпускников проекта дуального обучения, многие из них сделали серьезные шаги по карьерной лестнице и уже являются руководителями различных структурных подразделений. За годы реализации проекта более 120 студентов прошли практику на наших заводах, и уже десятки человек проходят оплачиваемую стажировку в биотехнологическом производстве. Наставники на производстве отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки выпускников проекта, который дает серьезное преимущество студентам при трудоустройстве», — пояснила она.
Начальник корпоративного учебного центра ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Екатерина Крыгина подчеркнула в беседе с НСН, что для работодателей важнее всего побороть кадровый дефицит, а программы профориентации в школах помогают подобрать будущих сотрудников.
«В первую очередь, для любого работодателя важно преодолеть дефицит кадров, который стоит сейчас очень остро, и поэтому федеральный проект “Профессионалитет” дает нам возможность более плотно сотрудничать с образовательными организациями в части подготовки специалистов по тем профилям, которые нам необходимы. Мы ведем большую профориентированную работу, когда мы популяризируем технические направления уже с 5-го класса, вывозим ребят к нам на экскурсии, знакомим их с различными видами производства. Самое важное, что 80% к выпуску из школы уже точно делают осознанный выбор в пользу того или иного направления. Здесь не так, что мама нас за ручку привела и решила, что ты будешь токарем. Мы даем всем возможность попробовать себя в разных специальностях, и каждый для себя делает выбор, где ему интереснее», — заключила она.
Ранее НСН сообщила, что популярность инженерных профессий выросла на 10%.
