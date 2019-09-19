В Германии раскусили тактику Украины

«Однако, есть высшая политика на уровне Меркель (канцлер Германии – прим. ред.), где стоит позиция – Украину не критиковать, всегда быть на ее стороне. Это общеевропейская политика. Думаю, не долго Германия сможет придерживаться ее. Уже Макрон (президент Франции-прим.ред.) выступает с инициативой по нормализации отношений с Россией, говорит об общем пространстве от Лиссабона до Владивостока. Украинцы от его высказываний в ужасе, конечно. Потому что, если такая страна как Франция начнет выдвигать реальные требования такого характера, то это может повлечь снятие санкций с России, а для Украины это катастрофа. Разломать российскую экономику - это надежда западно-украинских элит, хоть и не всей Украины», - отметил немецкий политолог.

Президент Эстонии отметила, что Европа много лет дает одни и те же советы, но не видит «чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика - менее олигархической и так далее». При этом, в республике осознают, что часть европейских стран «поступится интересами Киева ради экономических отношений с Москвой».

Александр Рар предложил не забывать об интересах самой Эстонии.

«У эстонцев своя проблема с Украиной. Ее [Эстонию] сейчас наводняют украинские мигранты, ведь по безвизовому режиму украинцы теперь ездят в Эстонию на заработки. Это вызывает социальные недовольства у местных жителей, так как эти нелегалы или полулегалы забирают работу у эстонцев. Поэтому заявления властей Эстонии нужно рассматривать и в этом отношении», - заключил политолог.

Ранее НСН сообщала, что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о срыве Нормандского саммита. Он не состоялся, по версии украинской стороны, из-за того, что Россия не смогла принять в нём участие по техническим причинам. В то же время в прессе появились сообщения о том, что саммит может не состояться из-за нежелания Киева подписывать «формулу Штайнмайера», предусматривающую обязательство Украины принять закон об особом статусе Донбасса.

Напомним, что «формулой Штайнмайера» называется пакт предложений, подготовленный президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. Он предложил предоставить Донбассу особый статус в составе Украины, провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях, а также амнистировать ополченцев.



