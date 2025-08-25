В Донецке 10,9 тысячи абонентов остались без электричества

Почти 11 тысяч абонентов в Донецке остались без электроэнергии из-за аварийного отключения. Об этом сообщило «Донецкэнерго».

«В 03:55 произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 119 трансформаторных подстанций, 10,9 тыс. бытовых абонентов», - указано в заявлении в Telegram-канале организации.

Авария затронула жителей Кировского и Куйбышевского районов Донецка. Специалисты приступили к работам по устранению неисправности.

Ранее в Свердловской области четыре поселка остались без электричества из-за технологического нарушения в работе линии электропередачи 10 кВ. По предварительным данным, в ЛЭП попала молния, пишет Ura.ru.

