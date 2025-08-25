В Донецке 10,9 тысячи абонентов остались без электричества
Почти 11 тысяч абонентов в Донецке остались без электроэнергии из-за аварийного отключения. Об этом сообщило «Донецкэнерго».
«В 03:55 произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 119 трансформаторных подстанций, 10,9 тыс. бытовых абонентов», - указано в заявлении в Telegram-канале организации.
Авария затронула жителей Кировского и Куйбышевского районов Донецка. Специалисты приступили к работам по устранению неисправности.
Ранее в Свердловской области четыре поселка остались без электричества из-за технологического нарушения в работе линии электропередачи 10 кВ. По предварительным данным, в ЛЭП попала молния, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол КНР: Лидеры ШОС обсудят торговлю, инновации и безопасность
- В Донецке 10,9 тысячи абонентов остались без электричества
- Пропавших на Итурупе туристов нашли живыми
- За ночь над Россией сбили 21 украинский БПЛА
- В Красноярске фейерверк попал в толпу, пострадала женщина
- Около 40% россиян считают себя «особым народом»
- «Пусть опубликуют»: Лукашенко сообщил о прохождении полного медицинского обследования
- МИД РФ: Украина резко нарастила атаки на российские города
- СМИ: ФРГ выступала против присоединения России к НАТО в 1994 году
- СМИ: Дефляция в России продлится до конца сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru