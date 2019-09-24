Германия не позволит. США и Польша напрасно сговорились против «Северного потока-2»
Эксперты заявили в эфире НСН, что Германия продавит строительство газопровода вопреки окрикам из Вашингтона.
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда встретились в Нью-Йорке и обсудили план совместных действий по недопущению строительства газопровода «Северный поток-2». Стороны пришли к мнению, что проект угрожает «энергетической безопасности Европы».
США уже давно давят на Европу, особенно на Германию, вынуждая их отказаться от строительства газопровода. Однако в Берлине упорно сопротивляются и намерены стоять до последнего. В этом уверен заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов. Он заявил в эфире НСН, что потребности Германии в российском газе превалирует над потенциальными санкциями со стороны Вашингтона.
«Власти США оказывают давление на ЕС и Германию, в частности, но нет признаков того, что европейцы хотят поступиться этим проектом. Ничего экстраординарного не произойдет. И опрос показал, что 2/3 немцев высказываются за строительство газопровода, и немецкие руководители его поддерживают», – сказал он.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар отметил в интервью НСН, что американцы пытаются протолкнуть на европейский рынок свой сжиженный газ, однако он обойдется дороже российского топлива.
«Немцам американский газ вообще не нужен. Но в Европе есть такие страны, как Польша и Прибалтика, которые просто «подавись, но не хотят» употреблять дешевый российский газ в ущерб своей собственной экономике, а по политическим причинам намерены покупать дорогой американский газ, им в этом трудно отказать или запретить», - отметил он.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Проектная мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.
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