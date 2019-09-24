Германия не позволит. США и Польша напрасно сговорились против «Северного потока-2»

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда встретились в Нью-Йорке и обсудили план совместных действий по недопущению строительства газопровода «Северный поток-2». Стороны пришли к мнению, что проект угрожает «энергетической безопасности Европы».

США уже давно давят на Европу, особенно на Германию, вынуждая их отказаться от строительства газопровода. Однако в Берлине упорно сопротивляются и намерены стоять до последнего. В этом уверен заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов. Он заявил в эфире НСН, что потребности Германии в российском газе превалирует над потенциальными санкциями со стороны Вашингтона.

«Власти США оказывают давление на ЕС и Германию, в частности, но нет признаков того, что европейцы хотят поступиться этим проектом. Ничего экстраординарного не произойдет. И опрос показал, что 2/3 немцев высказываются за строительство газопровода, и немецкие руководители его поддерживают», – сказал он.