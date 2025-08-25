Пропавших на Итурупе туристов нашли живыми

Туристов, потерявшихся в районе вулкана Баранского на острове Итуруп в Сахалинской области, нашли живыми. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа региона Константин Истомин в своем Telegram-канале.

«Все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС», - указал Истомин.

Путешественников доставят на площадку санитарной авиации в Курильске.

Как отметили в МЧС России, никто из туристов не нуждается в медицинской помощи.

Ранее на Итурупе при восхождении на вулкан пропали десять туристов. Группа не была зарегистрирована, в нее входили девять женщин и гид, пишет Ura.ru. Поиски путешественников осложнялись экстремальной погодой, низкой облачностью и густым туманом.

