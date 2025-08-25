Пропавших на Итурупе туристов нашли живыми
Туристов, потерявшихся в районе вулкана Баранского на острове Итуруп в Сахалинской области, нашли живыми. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа региона Константин Истомин в своем Telegram-канале.
«Все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС», - указал Истомин.
Путешественников доставят на площадку санитарной авиации в Курильске.
Как отметили в МЧС России, никто из туристов не нуждается в медицинской помощи.
Ранее на Итурупе при восхождении на вулкан пропали десять туристов. Группа не была зарегистрирована, в нее входили девять женщин и гид, пишет Ura.ru. Поиски путешественников осложнялись экстремальной погодой, низкой облачностью и густым туманом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Донецке 10,9 тысячи абонентов остались без электричества
- Пропавших на Итурупе туристов нашли живыми
- За ночь над Россией сбили 21 украинский БПЛА
- В Красноярске фейерверк попал в толпу, пострадала женщина
- Около 40% россиян считают себя «особым народом»
- «Пусть опубликуют»: Лукашенко сообщил о прохождении полного медицинского обследования
- МИД РФ: Украина резко нарастила атаки на российские города
- СМИ: ФРГ выступала против присоединения России к НАТО в 1994 году
- СМИ: Дефляция в России продлится до конца сентября
- Туристы подадут в суд на Fun&Sun из-за прилета в Москву вместо Петербурга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru