Прозрение Европы. В Совфеде оценили слова Макрона о России

Владимир Джабаров заявил НСН, что французский лидер явно намерен поделиться своими соображениями насчёт роли РФ в мировой политике с коллегами G7.

Завершились переговоры российского президента Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэла Макрона. По итогам переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, на которой глава Пятой республики заявил об уверенности в европейском будущем России.

Прозрением европейцев назвал в эфире НСН слова Макрона первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Кроме того он выразил уверенность, что французский президент поделится новыми взглядами на роль России в мировой политике с коллегами на саммите G7 (слушайте аудио).

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«Это прозрение европейцев. Они спустя пять лет поняли, что тропа, по которой они пошли, поддерживая режим на Украине, абсолютно незаконный, поддерживая американцев, для них оказалась ошибочной. Потому что действуют санкции в обоих направлениях, которые приносят ущерб экономикам всех стран Европы, включая Францию. И я думаю, что всем понятно, и Макрону давно, что без России ни один глобальный вопрос в мире решить не возможно. Макрон имеет определённое преимущество перед коллегами, и я думаю, что он будет высказывать свою позицию на саммите 24-ого», — заметил сенатор.

Напомним, саммит «Большой семёрки» пройдёт во Франции с 24 по 26 августа. Главной темой переговоров лидеров стран, по заявлению французских властей, станет борьба с неравенством.

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ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
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