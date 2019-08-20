Прозрение Европы. В Совфеде оценили слова Макрона о России

Завершились переговоры российского президента Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэла Макрона. По итогам переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, на которой глава Пятой республики заявил об уверенности в европейском будущем России.

Прозрением европейцев назвал в эфире НСН слова Макрона первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Кроме того он выразил уверенность, что французский президент поделится новыми взглядами на роль России в мировой политике с коллегами на саммите G7 (слушайте аудио).