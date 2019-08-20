Прозрение Европы. В Совфеде оценили слова Макрона о России
Владимир Джабаров заявил НСН, что французский лидер явно намерен поделиться своими соображениями насчёт роли РФ в мировой политике с коллегами G7.
Завершились переговоры российского президента Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэла Макрона. По итогам переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, на которой глава Пятой республики заявил об уверенности в европейском будущем России.
Прозрением европейцев назвал в эфире НСН слова Макрона первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Кроме того он выразил уверенность, что французский президент поделится новыми взглядами на роль России в мировой политике с коллегами на саммите G7 (слушайте аудио).
«Это прозрение европейцев. Они спустя пять лет поняли, что тропа, по которой они пошли, поддерживая режим на Украине, абсолютно незаконный, поддерживая американцев, для них оказалась ошибочной. Потому что действуют санкции в обоих направлениях, которые приносят ущерб экономикам всех стран Европы, включая Францию. И я думаю, что всем понятно, и Макрону давно, что без России ни один глобальный вопрос в мире решить не возможно. Макрон имеет определённое преимущество перед коллегами, и я думаю, что он будет высказывать свою позицию на саммите 24-ого», — заметил сенатор.
Напомним, саммит «Большой семёрки» пройдёт во Франции с 24 по 26 августа. Главной темой переговоров лидеров стран, по заявлению французских властей, станет борьба с неравенством.
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