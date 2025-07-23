СМИ: Решение Зеленского о НАБУ и САП может испортить его имидж на Западе

Инициатива Владимира Зеленского по ограничению независимости антикоррупционных органов Украины может нанести серьезный ущерб его репутации на международной арене. Об этом пишет британская газета The Times, называя это решение «крупнейшей авантюрой» в политической карьере украинского лидера.

Издание отмечает, что ликвидация независимого статуса Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) вызвала обеспокоенность на Западе. По мнению авторов материала, такие шаги ставят под сомнение готовность Киева к вступлению в Евросоюз и ведут к возможному конфликту власти с гражданским обществом страны.