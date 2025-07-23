СМИ: Решение Зеленского о НАБУ и САП может испортить его имидж на Западе
Инициатива Владимира Зеленского по ограничению независимости антикоррупционных органов Украины может нанести серьезный ущерб его репутации на международной арене. Об этом пишет британская газета The Times, называя это решение «крупнейшей авантюрой» в политической карьере украинского лидера.
Издание отмечает, что ликвидация независимого статуса Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) вызвала обеспокоенность на Западе. По мнению авторов материала, такие шаги ставят под сомнение готовность Киева к вступлению в Евросоюз и ведут к возможному конфликту власти с гражданским обществом страны.
В Times подчеркивают, что массовых протестов против реформы пока не наблюдается, однако напоминают, что в 2014 году акции на Майдане также начинались с малочисленных собраний. Издание указывает на нарастающее недовольство среди украинских парламентариев и общественников.
16 июля Верховная рада Украины одобрила законопроект, предусматривающий ограничение полномочий НАБУ и САП, после чего документ был подписан президентом. Некоторые депутаты расценили это как фактическое упразднение антикоррупционной инфраструктуры страны. В тот же день в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах прошли акции протеста. В столице митингующие собрались у здания офиса президента, передает «Радиоточка НСН».
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