СМИ: Зеленский спешил взять НАБУ и САП под контроль из-за дел о его окружении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, фактически лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП), сообщает Financial Times. По данным издания, решение было принято на фоне расследований, затрагивающих приближенных к главе государства лиц, и сопровождалось действиями, направленными на установление контроля над ключевыми институтами.

Как пишет газета, инициатива исходила от Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. По словам западных дипломатов и украинских парламентариев, спешные меры по передаче полномочий НАБУ и САП под контроль генпрокурора Руслана Кравченко были приняты в минувшие выходные.

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Проект закона, ограничивающий полномочия антикоррупционных ведомств, был утвержден Верховной радой во вторник и вскоре подписан президентом. Ряд депутатов охарактеризовали это как фактическую ликвидацию независимых антикоррупционных структур. По информации FT, голосование было организовано таким образом, чтобы избежать внимания со стороны западных партнеров — депутатам якобы было дано указание обеспечить явку и принятие поправок.

Как уточняет издание, положения, касающиеся НАБУ и САП, были внесены в документ уже после первого чтения, что позволило ускорить его принятие. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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