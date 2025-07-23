СМИ: Зеленский спешил взять НАБУ и САП под контроль из-за дел о его окружении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, фактически лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП), сообщает Financial Times. По данным издания, решение было принято на фоне расследований, затрагивающих приближенных к главе государства лиц, и сопровождалось действиями, направленными на установление контроля над ключевыми институтами.

Как пишет газета, инициатива исходила от Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. По словам западных дипломатов и украинских парламентариев, спешные меры по передаче полномочий НАБУ и САП под контроль генпрокурора Руслана Кравченко были приняты в минувшие выходные.