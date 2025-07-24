Началом большой игры назвал в комментарии НСН протесты на Украине в связи с законом об ограничении полномочий двух антикоррупционных ведомств бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

В Киеве и ряде других городов Украины на этой неделе проходит акции против закона о правах и обязанностях национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По новым правилам, контроль над ними переходит в ведение генерального прокурора, назначенного президентом. Закон был внесен в Раду, принят и подписан Владимиром Зеленским за один день. Президент объяснял изменения необходимостью «очистки от российского влияния».

«Чувствуется какая-то единая рука, которая управляет протестами. Главным образом требования направлены на то, чтобы президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак ушли в отставку. Зеленский получил очень серьезный удар, потому что вдруг в вечернем выступлении объявил, что услышал улицу и поручил подготовить поправки к подписанному закону. Он дал неделю на это, хотя Рада ушла на каникулы до 20 августа, а митингующие говорят, что будут продолжать, пока закон не изменят. Вдруг глава МВД заявляет, что во время митингов нарушений закона не было. При этом военное положение запрещает проведение таких митингов, и силовики раньше пресекали попытки выступлений членов семей погибших и пропавших бойцов ВСУ. Так что, лиха беда начало. Потом к протестам присоединяться как раз эти родственники, а применять силу невозможно. Может очень интересная игра начаться», - отметил украинский политик.