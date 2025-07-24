«Большие кошельки»: Протесты на Украине качают стул под Зеленским
Экс-депутат Рады Олейник заявил НСН, что Трамп может «умыть руки» после ограничения Киевом прав антикоррупционных ведомств.
Началом большой игры назвал в комментарии НСН протесты на Украине в связи с законом об ограничении полномочий двух антикоррупционных ведомств бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В Киеве и ряде других городов Украины на этой неделе проходит акции против закона о правах и обязанностях национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По новым правилам, контроль над ними переходит в ведение генерального прокурора, назначенного президентом. Закон был внесен в Раду, принят и подписан Владимиром Зеленским за один день. Президент объяснял изменения необходимостью «очистки от российского влияния».
«Чувствуется какая-то единая рука, которая управляет протестами. Главным образом требования направлены на то, чтобы президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак ушли в отставку. Зеленский получил очень серьезный удар, потому что вдруг в вечернем выступлении объявил, что услышал улицу и поручил подготовить поправки к подписанному закону. Он дал неделю на это, хотя Рада ушла на каникулы до 20 августа, а митингующие говорят, что будут продолжать, пока закон не изменят. Вдруг глава МВД заявляет, что во время митингов нарушений закона не было. При этом военное положение запрещает проведение таких митингов, и силовики раньше пресекали попытки выступлений членов семей погибших и пропавших бойцов ВСУ. Так что, лиха беда начало. Потом к протестам присоединяться как раз эти родственники, а применять силу невозможно. Может очень интересная игра начаться», - отметил украинский политик.
По оценке Олейника, Зеленский решил лишить независимости антикоррупционные ведомства, поскольку они начали подбираться к его ближайшему окружению.
«Было принято политическое решение. Эти органы начали серьезно интересоваться не только соратниками, но и «кошельками» Зеленского и Ермака. Это и вице-премьер Алексей Чернышов, которого НАБУ обвинило в злоупотреблении властью и незаконном обогащении, и Ольга Стефанишина, которая была вице-премьером, а теперь отправлена послом в США от греха подальше. Начали обыски Резникова, бывшего министра обороны, при котором закупали для армии яйца по 17 гривен за штуку. Удивила позиция генерального прокурора, который заявил, что с ним никто вообще не советовался при разработке закона о переподчинении ему этих антикоррупционных структур», - пояснил собеседник НСН.
Экс-депутат Рады считает, что нынешней ситуацией может воспользоваться Дональд Трамп, чтобы дистанцироваться от украинской тематики.
«Это хороший повод для президента США просто умыть руки. Он может сказать: пожалуйста, европейцы, занимайтесь этим чудовищным коррупционным государством, которое вы создали вместе с Байденом. Я был, кстати, в шоке от заявления Трампа, что давали Украине не просто деньги на закупку вооружений, а наличку. Коррупционерам кэш! Органы НАБУ подчинены кадрово и финансово не Украине. Поэтому, видимо, они получили отмашку от американцев - давайте, занимайтесь плотно расследованием, потому что оно выведет на демпартию США. Это необходимо Трампу, прежде всего. Он уже выразил уверенность, что его администрация «захочет когда-нибудь разузнать» больше подробностей о финансовой и военной поддержке Украины при Байдене», отметил Олейник.
Европейские союзники Украины выразили обеспокоенность по поводу нового закона об ограничении прав антикоррупционных ведомств. С аналогичным заявлением выступили сенаторы США, включая республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который продвигал санкции против России. Они напомнили, что процветавшая на Украине коррупция — один из ключевых аргументов в пользу приостановки американской помощи.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему Зеленский выбрал Юлию Свириденко для назначения новым премьер-министром Украины.
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