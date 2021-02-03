Наваляли за Навального. В России осудили оппозиционера и жестко подавили протесты
Приговор суда Алексею Навальному вызвал широкий резонанс в мире, а массовые несанкционированные акции в обеих российских столицах разгоняли с помощью силовиков.
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.
На суде об изменении срока оппозиционного политика Алексея Навального с условного на реальный присутствовали дипломаты из более чем 10 стран. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, «это никакая не норма», а политическая акция: обычно иностранные дипломаты приходят на суд над гражданами их страны.
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН назвал это дипломатическим демаршем, потому что дипломат не имеет права вмешиваться во внутренние дела государства, где он работает. По статье о вмешательстве во внутренние дела государства они могут быть высланы.
По его мнению, дипломатам было дано поручение продемонстрировать общую позицию Запада против задержания Навального. Дипломат также считает, что освобождать оппозиционера нельзя, потому что если Навального отпустят, Запад оценит это как свою победу.
Впрочем, помимо паломничества европейских дипломатов на суд, решение Симоновского суда вызвало и официальную реакцию. Так, в заявлении британского министра иностранных дел Доминика Рааба высказан призыв Великобритании к российским властям немедленно освободить Навального и задержанных участников несанкционированных акций.
В МИД ФРГ также призвали отпустить Навального. Как написал в Twitter министр иностранных дел Германии Хайко Маас, приговор российскому оппозиционеру — «жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства».
Кроме того, Госдепартамент США распространил заявление главы ведомства Энтони Блинкена, в котором госсекретарь также призывает Россию освободить Навального.
Но помимо дипломатических выступлений, приговор Навальному вызвал и массовые протесты в самой России. Несанкционированные митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге.
Петербургский штаб Навального после оглашения приговора разместил в социальных сетях призывы выходить на Невский проспект. После 21:30 протестующие начали собираться у Гостиного двора. Активисты также направились в сторону Дворцовой площади, которую ранее перекрыли. Кроме того, в Петербурге закрыли две станции метро.
В Москве вечером по требованию полиции закрыли станции метро «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная». Правоохранительные органы прислали дополнительный наряд из 60 сотрудников к зданию Мосгорсуда, в котором шел суд по делу Навального.
Также в столице перекрыли Манежную площадь и ряд улиц, включая тротуары на Тверской улице. собравшихся здесь людей оттеснили в сторону Пушкинской площади. За вечер задержали в России свыше 900 человек, в основном в Москве и Санкт-Петербурге, включая троих журналистов. СМИ сообщали, что полицейские применяют электрошокеры и дубинки, а телеграм-каналы были наполнены видео со сценами избиений протестующих,
Ранее ФСИН обвинила Навального в нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Для политика потребовали 3,5 года тюремного заключения и штраф в 500 тысяч рублей. Суд фактически согласился с ходатайством ФСИН. Навального задержали 17 января в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии. По данным ФСИН, оппозиционер был объявлен в розыск «за многократные нарушения испытательного срока».
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