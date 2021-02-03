Наваляли за Навального. В России осудили оппозиционера и жестко подавили протесты

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН назвал это дипломатическим демаршем, потому что дипломат не имеет права вмешиваться во внутренние дела государства, где он работает. По статье о вмешательстве во внутренние дела государства они могут быть высланы.

По его мнению, дипломатам было дано поручение продемонстрировать общую позицию Запада против задержания Навального. Дипломат также считает, что освобождать оппозиционера нельзя, потому что если Навального отпустят, Запад оценит это как свою победу.

Впрочем, помимо паломничества европейских дипломатов на суд, решение Симоновского суда вызвало и официальную реакцию. Так, в заявлении британского министра иностранных дел Доминика Рааба высказан призыв Великобритании к российским властям немедленно освободить Навального и задержанных участников несанкционированных акций.

В МИД ФРГ также призвали отпустить Навального. Как написал в Twitter министр иностранных дел Германии Хайко Маас, приговор российскому оппозиционеру — «жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства».

Кроме того, Госдепартамент США распространил заявление главы ведомства Энтони Блинкена, в котором госсекретарь также призывает Россию освободить Навального.