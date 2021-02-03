Американский сенатор анонсировал законопроект о санкциях из-за ситуации с Навальным

Сенатор Митт Ромни сообщил, что планирует представить проект закона о введении ограничительных мер в отношении «ответственных» за ситуацию с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, написал он в своем твиттере.

«Сильные лидеры не должны сажать в тюрьму противников, чтобы сохранить власть», - считает сенатор. По его словам, законопроект о введении санкций будет внесен на этой неделе.