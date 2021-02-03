Американский сенатор анонсировал законопроект о санкциях из-за ситуации с Навальным
Сенатор Митт Ромни сообщил, что планирует представить проект закона о введении ограничительных мер в отношении «ответственных» за ситуацию с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, написал он в своем твиттере.
«Сильные лидеры не должны сажать в тюрьму противников, чтобы сохранить власть», - считает сенатор. По его словам, законопроект о введении санкций будет внесен на этой неделе.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК – признан в России иностранным агентом), который создал оппозиционный политик Алексей Навальный, обратился к американскому президенту Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 высокопоставленных россиян.
Возможность введения новых санкций в отношении России из-за ареста Алексея Навального также рассматривают страны ЕС.
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