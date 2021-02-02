«Неприемлемый демарш!» Посетивших Навального в суде дипломатов предложили выслать

На суде об изменении срока оппозиционного политика Алексея Навального с условного на реальный присутствовали дипломаты из более чем 10 стран. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой «это никакая не норма», а скорее политическая акция: обычно иностранные дипломаты приходят на суд над гражданами их страны.

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН высказался ещё более жёстко, чем Захарова.

«Это дипломатический демарш. Дипломат не имеет права вмешиваться во внутренние дела государства, где он работает. Это противоречит и Венской конвенции о дипломатических сношениях, и другим международным соглашениям. Это нарушение дипломатического этикета. Это неприемлемо для дипломатии. По статье о вмешательстве во внутренние дела государства они могут быть просто высланы», — подчеркнул Корчмарь.

По его мнению, дипломатам было дано поручение продемонстрировать общую позицию Запада против задержания Навального.

«По этим дипломатам должно быть какое-то решение на уровне нашего МИД. Запад идёт на все эти провокации, на которые мы не всегда должны реагировать. Захарова бы устала каждый день выступать», – заметил собеседник НСН.