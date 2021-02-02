В Великобритании, Германии и США призвали немедленно освободить Навального
Великобритания призвала российские власти немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального и задержанных участников несанкционированных акций. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
Ранее столичный Симоновский суд заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
«Сегодняшнее порочное решение, направленное против жертвы отравления, а не тех, кто ответственен за него, демонстрирует, что Россия не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества», — цитирует РИА Новости заявление Рааба.
В МИД ФРГ также призвали отпустить Навального. Как написал в Twitter министр иностранных дел Германии Хайко Маас, приговор российскому оппозиционеру — «жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства».
Кроме того, Госдепартамент США распространил заявление главы ведомства Энтони Блинкена, в котором госсекретарь также призывает Россию освободить Навального. Как отметил Блинкен, американские власти «глубоко обеспокоены решением о присуждении реального срока» оппозиционеру. По его словам, Навальный как гражданин имеет гарантированные Конституцией РФ права. При этом у России есть международные обязательства уважать право на самовыражение и мирные собрания, а также равенство перед законом.
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