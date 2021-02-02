Навального могут отправить в колонию в ЦФО

Зуев напомнил, что после вступления в силу решения о замене условного срока на реальный осужденного должны направить в колонию по месту проживания. Однако в Москве нет колоний общего режима, поэтому Навального должны этапировать в одно из учреждений в Центральном федеральном округе России.

Зампред ОНК добавил, что Навального могут оставить в хозотряде при СИЗО в Москве, хотя такой сценарий "маловероятен". Во вторник Симоновский суд Москвы отменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше", заменив его на 3,5 года колонии общего режима.

В Санкт-Петербурге и Москве проходят стихийные акции протеста в поддержку Навального, полиция проводит задержания. Перекрыты несколько центральных улиц, также в обоих городах закрыты на вход и выход несколько станций метро.