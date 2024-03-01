«Нацпроекты, СВО и защита семьи»: Итоги «рекордного» послания Путина
Президент затронул темы спецоперации на Украине, объявил ряд новых национальных проектов и программ, а также анонсировал изменения в экономике, социальной сфере и ЕГЭ.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2024 году стало рекордным по продолжительности, оно длилось 2 часа 6 минут. До этого самым долгим посланием было обращение президента к парламенту в 2018 году, оно заняло 1 час 57 минут.
В начале послания глава государства затронул темы спецоперации на Украине, отношений с Западом, стратегической стабильности, а позже объявил ряд новых национальных проектов, анонсировал изменения в экономике и социальной сфере, а также одно изменение в системе ЕГЭ.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ И ВООРУЖЕНИЕ
Владимир Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало спецоперацию на Украине. По его словам, сегодня Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и Новороссии.
«Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно российским гражданам, сплоченности, преданности родной стране и ответственности за ее судьбу», – отметил он.
Президент заявил, что в ходе спецоперации Вооруженные силы РФ обрели колоссальный опыт – это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современных тактик и оперативного искусства. По его словам, боевые возможности ВС РФ увеличились многократно. Путин добавил, что Россия сделает все, чтобы закончить войну в Донбассе.
«Сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи СВО, защитить суверенитет и безопасность наших граждан», – подчеркнул Путин, после чего объявил минуту молчания в память о погибших участниках спецоперации.
Также Путин добавил, что системы вооружения, о которых он рассказывал в ходе своего послания Федеральному собранию в 2018 году, либо уже поступили в войска, либо находятся в высокой степени готовности. В частности, указал он, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» эффективно применяется в ходе спецоперации.
НОВЫЕ НАЦПРОЕКТЫ
Так, в ходе послания Путин объявил, что в России будет запущен ряд новых национальных проектов, которые коснутся многих сторон жизни российского общества. Нацпроекты посвящены сфере труда, а также вопросам защиты семьи, их реализация начнется уже в 2024 году. Инвестиции в социальную сферу, демографию, технологию, инфраструктуру в рамках новых проектов Путин оценил как масштабные.
Первым из новых нацпроектов, о запуске которых объявил российский лидер, стала программа «Семья». В ее рамках россиянам будут положены налоговые вычеты – за рождение первого ребенка родители получат 1,4 тысячи рублей вычета, за второго – в два раза больше, 2,8 тысячи рублей, а за третьего и последующих – уже 6 тысяч рублей.
Еще один новый национальный проект посвящен поддержке российской молодежи. Его реализация начнется уже в 2024 году. Российские власти будут поддерживать классных руководителей и школьных кураторов. Так, советникам директоров школ по воспитательной работе будет положена дополнительная выплата, ее размер составит пять тысяч рублей.
Также, в частности, будет запущен проект «Кадры». Объявляя об этом проекте, российский лидер заявил, что в каждой российской школе будет запущена программа профориентации, чтобы обеспечить связку работодателей и сферы образования. По словам главы государства, в планы властей входит подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий, которые начнут трудиться в высокотехнологичных сферах российской экономики.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ПОРУЧЕНИЯ
Владимир Путин поручил правительству разработать новую программу расселения из аварийного жилья. Он также сообщил о наращивании темпов модернизации коммунальной инфраструктуры, уточнив, что до 2030 года из федерального бюджета на эти цели направят 4,5 триллиона рублей.
Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в интервью НСН заявил, что новая программа расселения аварийного жилья и рекордное финансирование модернизации ЖКХ – правильные шаги для решения проблем, однако без частных денег не обойтись.
«Почти во всех субъектах страны, кроме 10 регионов-доноров, нет ресурсов, чтобы расселить людей из аварийного жилья. Сегодня у регионов не остается большой остаток средств, напротив, их не хватает. Государство должно увеличить темпы роста финансирования и объемы расселения, чтобы они опережали темпы износа, иначе доля аварийного фонда будет только расти. Я бы рассматривал это, как заявку государства, что оно готово участвовать в финансировании модернизации ЖКХ. Такой объем денежных средств выделяется впервые за тридцатилетнюю историю новой России. К этим 4,5 триллионам рублей необходимо добавлять деньги инвесторов, при этом важно, чтобы частные компании охотно шли в отрасль», – пояснил он.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с НСН также отметила, что модернизация ЖКХ будет осуществляться не только за счет бюджетных средств, но и благодаря инвестициям частного бизнеса и граждан.
«Это та сумма, которую правительство озвучивало как накопленный недоремонт, ее хватит абсолютно на все. Правда, это было в ценах 2021-2022 года, может, поправка и будет на инфляцию, но не такая существенная. Такую сумму невозможно взять из бюджета, но президент поставил задачу выйти на нее. Думаю, это будут не только бюджетные деньги, но и деньги частного бизнеса и инвестиции граждан. Путин сегодня говорил о том, что надо дать гражданам возможность инвестировать свои средства в новые производства, в инфраструктуру страны. Это, кстати, общемировая практика, во всем мире такие облигации являются наиболее надежными. Если все эти инструменты будут запущены, думаю, что заявленная сумма будет собрана», – сказала она.
При этом зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН заявил, что федеральный бюджет справится с расходами, которые потребуются на дополнительное финансирование и новые национальные программы, анонсированные Владимиром Путиным.
«Деньги будут взяты не только из Фонда национального благосостояния, есть текущие свердоходы бюджета, остатки средств на счетах. К примеру, на 1 января 2024 года на счетах Федерального казначейства зависло 1,4 триллиона рублей. Это результат неэффективного применения системы единой налоговой выплаты, если слегка изменить даты выплаты, то деньги сразу станут живыми ресурсами экономики. В федеральном бюджете огромное количество заначек, которые он может спокойно использовать, если хотеть развития России, а не ее разрушения», – пояснил он.
Кроме того, Путин поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года. Президент предложил подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Одновременно с этим он предложил снизить нагрузку на семьи.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с НСН пояснил, что Путин предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения, так как российская экономика прошла путь деофшоризации.
«У нас налоговая система всегда определяется с 1 января следующего года, следовательно, никакие нововведения не могут в середине года начать действовать. Получается, новая система начнет работать со следующего года. Это не вводили ранее, так как экономика не была готова к этому. В принципе, иностранно-ориентированная экономика не может быть готова к прогрессивной шкале, потому что самые богатые люди получали деньги за границей. А вот когда экономика прошла путь деофшоризации, то в этот момент можно переходить к прогрессивной шкале. Это мы сейчас и наблюдаем», – сказал он.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГЭ
Президент предложил внести изменения и в систему Единого государственного экзамена. Глава государства призвал дать выпускникам возможность пересдавать один из предметов ЕГЭ.
«Предлагаю дать выпускникам, что называется, второй шанс», – сказал он.
Путин объяснил, что такая возможность у учеников выпускных классов должна быть до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи. По его мнению, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.
Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в интервью НСН отметил, что в пересдаче ЕГЭ по одному из предметов есть смысл, однако важно более детально подойти к разработке инициативы.
«В пересдаче есть смысл. Идея нормальная, но бывает, что хорошие мысли, которые высказываются главой государства или какими-то чиновниками, в министерстве превращаются в странные вещи. Нужно смотреть, как предложение будет оформлено в нормативно-правовом документе, тогда можно будет делать выводы. Проблема еще и в том, что в образовании сейчас много изменений, они сами по себе сильно разбалансируют процесс. Стоит внимательнее отнестись к инициативе, устроить дискуссию среди учительского сообщества», – заявил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. По его словам, обращение господина Путина во многом можно считать предвыборной программой, передает «Радиоточка НСН».
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