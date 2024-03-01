«Нацпроекты, СВО и защита семьи»: Итоги «рекордного» послания Путина

Также, в частности, будет запущен проект «Кадры». Объявляя об этом проекте, российский лидер заявил, что в каждой российской школе будет запущена программа профориентации, чтобы обеспечить связку работодателей и сферы образования. По словам главы государства, в планы властей входит подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий, которые начнут трудиться в высокотехнологичных сферах российской экономики.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ПОРУЧЕНИЯ

Владимир Путин поручил правительству разработать новую программу расселения из аварийного жилья. Он также сообщил о наращивании темпов модернизации коммунальной инфраструктуры, уточнив, что до 2030 года из федерального бюджета на эти цели направят 4,5 триллиона рублей.

Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в интервью НСН заявил, что новая программа расселения аварийного жилья и рекордное финансирование модернизации ЖКХ – правильные шаги для решения проблем, однако без частных денег не обойтись.

«Почти во всех субъектах страны, кроме 10 регионов-доноров, нет ресурсов, чтобы расселить людей из аварийного жилья. Сегодня у регионов не остается большой остаток средств, напротив, их не хватает. Государство должно увеличить темпы роста финансирования и объемы расселения, чтобы они опережали темпы износа, иначе доля аварийного фонда будет только расти. Я бы рассматривал это, как заявку государства, что оно готово участвовать в финансировании модернизации ЖКХ. Такой объем денежных средств выделяется впервые за тридцатилетнюю историю новой России. К этим 4,5 триллионам рублей необходимо добавлять деньги инвесторов, при этом важно, чтобы частные компании охотно шли в отрасль», – пояснил он.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с НСН также отметила, что модернизация ЖКХ будет осуществляться не только за счет бюджетных средств, но и благодаря инвестициям частного бизнеса и граждан.

«Это та сумма, которую правительство озвучивало как накопленный недоремонт, ее хватит абсолютно на все. Правда, это было в ценах 2021-2022 года, может, поправка и будет на инфляцию, но не такая существенная. Такую сумму невозможно взять из бюджета, но президент поставил задачу выйти на нее. Думаю, это будут не только бюджетные деньги, но и деньги частного бизнеса и инвестиции граждан. Путин сегодня говорил о том, что надо дать гражданам возможность инвестировать свои средства в новые производства, в инфраструктуру страны. Это, кстати, общемировая практика, во всем мире такие облигации являются наиболее надежными. Если все эти инструменты будут запущены, думаю, что заявленная сумма будет собрана», – сказала она.

При этом зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН заявил, что федеральный бюджет справится с расходами, которые потребуются на дополнительное финансирование и новые национальные программы, анонсированные Владимиром Путиным.