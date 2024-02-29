Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»

«Предлагаю также расширить программу "Пушкинская карта", с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки», - сказал президент.

С помощью программы учреждения культуры получают стимул для развития и запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса. Путин в свою очередь поручил правительству подготовить свои дополнительные предложения.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, напоминает «Радиоточка НСН».

