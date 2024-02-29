Силуанов заявил, что озвученные Путиным на послании суммы были согласованы
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию суммы были согласованы заранее.
«Безусловно, все это было согласовано. Необходимые ресурсы будут подготовлены и представлены», - сказал министр финансов РФ в беседе с Telegram-каналом Shot.
СМИ подсчитали, что Путин пообещал выделить на поддержку и основные нацпроекты 452 912 000 000 000 (четыреста пятьдесят два триллиона девятьсот двенадцать миллиардов) рублей.
Послание Путина Федеральному собранию проходило в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru