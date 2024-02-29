«Пойду голосовать»: Блогер Ивлеева посмотрела послание Путина Федеральному собранию
Блогер Анастасия Ивлеева в своих соцсетях рассказала, что первый раз посмотрела послание президента России Владимира Путины Федеральному собранию.
«Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание», - написала Ивлеева.
По ее словам, озвученные президентом инициативы и проекты «искренне отзываются» у блогерши. Она также заверила, что пойдет за них голосовать.
Послание Путина Федеральному собранию проходило в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru