«Пойду голосовать»: Блогер Ивлеева посмотрела послание Путина Федеральному собранию

«Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание», - написала Ивлеева.

По ее словам, озвученные президентом инициативы и проекты «искренне отзываются» у блогерши. Она также заверила, что пойдет за них голосовать.

Послание Путина Федеральному собранию проходило в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

