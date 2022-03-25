«Не союзники, а хорошие отношения»: В Турции объяснили отказ Эрдогана от антироссийских санкций

Турецкий политолог уверен, что решение властей республики не говорит о потеплении в отношениях двух стран. 

Турция ожидаемо отказалась от санкций против России, но исключительно в своих интересах, заявил политолог, профессор университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не сможет присоединиться к санкциям против России и позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа.

«У нас не изменились отношения. С одной стороны, Турция признает территориальную целостность Украины с точки зрения международных норм. С другой стороны, конечно, национальные интересы превыше всего. Поэтому Турция действует именно таким образом. Проблема украинской тематики не создана Турцией, Турция максимально старается прибегнуть к посреднической деятельности», - объяснил он.

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При этом политолог напомнил, что Турция является членом НАТО, а союзником России ее назвать никак нельзя.

«Нет, Турция не является союзником России, то есть, хорошие отношения – да, но союзники – это совсем другое. Турция является членом НАТО одновременно. Я не думаю, что что-то произойдет сверхъестественное, все зависит от действий российской стороны. У Турции нет проблем с Россией», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее стало известно, что Турция и Россия ведут переговоры об увеличении расчетов в национальных валютах в туристической сфере. По словам Эрдогана, есть разговоры о том, чтобы операции проводились в рублях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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