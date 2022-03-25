«Не союзники, а хорошие отношения»: В Турции объяснили отказ Эрдогана от антироссийских санкций

Турция ожидаемо отказалась от санкций против России, но исключительно в своих интересах, заявил политолог, профессор университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не сможет присоединиться к санкциям против России и позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа.



«У нас не изменились отношения. С одной стороны, Турция признает территориальную целостность Украины с точки зрения международных норм. С другой стороны, конечно, национальные интересы превыше всего. Поэтому Турция действует именно таким образом. Проблема украинской тематики не создана Турцией, Турция максимально старается прибегнуть к посреднической деятельности», - объяснил он.