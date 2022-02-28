«Турция не поможет Киеву»: Вице-адмирал оценил закрытие турецких проливов
Вице-адмирал Петр Святашов заявил, что Турция не сможет помешать ВМФ России закрытием своих проливов, так как страны не воюют друг с другом.
Турция не закроет проливы Босфор и Дарданеллы для России и не будет помогать Украине, так как экономически зависит от Москвы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара признала специальную военную операцию России на Украине войной и будет задействовать соответствующие положения Конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы. Он также подчеркнул, что Анкара будет неукоснительно соблюдать статью 19 документа, в которой перечислены условия прохождения проливов для кораблей воюющих стран. Однако адмирал Святашов считает, что Турция не сможет закрыть проливы для ВМФ России.
«Турция не имеет на это права. Это невозможно. Сейчас у нас нет войны с Турцией, и статья 19 Конвенции Монтрё не может быть использована. Проливы для мирной стороны закрывать нельзя. Мы же не воюем с Турцией, это Украина просит о закрытии. Но Украина безграмотная», - отметил он.
При этом вице-адмирал считает, что Анкара не станет помогать Киеву, так как зависит от Москвы.
«Турция при конфликте России и Украины никогда не поможет Киеву своим флотом, потому что республика входит в НАТО, а Украина – нет. Мы же строим в Турции атомную электростанцию и подаем туда газ. Если она попытается помочь, то Россия отключит газ и сократит другие контакты. Это произойдет только в случае, если Турция объявит нам войну, но такого не будет в ближайшее столетие», - заключил Святашов.
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Конвенция Монтрё – документ, восстановивший суверенное право Турецкой Республики на проливы Босфор и Дарданеллы, подписанный в 1936 году. При этом в Турции обязались соблюдать принципы международного морского права. Статья 19 предусматривает, что во время войны в случае, если республика не участвует в ней, военные корабли воюющих стран не могут проходить через проливы. При этом есть несколько исключений: например, если Турция по договору о взаимной помощи должна помочь государству, ставшему жертвой нападения. Однако военные корабли государств, участвующих в войне, могут пройти через проливы, чтобы вернуться в свои порты.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что странам НАТО необходимо повлиять на своего киевского ставленника Зеленского, посадив его за стол переговоров с Россией, и делать конструктивные шаги по международной безопасности.
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