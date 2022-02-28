«Турция не поможет Киеву»: Вице-адмирал оценил закрытие турецких проливов

Турция не закроет проливы Босфор и Дарданеллы для России и не будет помогать Украине, так как экономически зависит от Москвы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара признала специальную военную операцию России на Украине войной и будет задействовать соответствующие положения Конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы. Он также подчеркнул, что Анкара будет неукоснительно соблюдать статью 19 документа, в которой перечислены условия прохождения проливов для кораблей воюющих стран. Однако адмирал Святашов считает, что Турция не сможет закрыть проливы для ВМФ России.