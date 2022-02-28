«Турция не поможет Киеву»: Вице-адмирал оценил закрытие турецких проливов

Вице-адмирал Петр Святашов заявил, что Турция не сможет помешать ВМФ России закрытием своих проливов, так как страны не воюют друг с другом. 

Турция не закроет проливы Босфор и Дарданеллы для России и не будет помогать Украине, так как экономически зависит от Москвы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара признала специальную военную операцию России на Украине войной и будет задействовать соответствующие положения Конвенции Монтрё о проливах Босфор и Дарданеллы. Он также подчеркнул, что Анкара будет неукоснительно соблюдать статью 19 документа, в которой перечислены условия прохождения проливов для кораблей воюющих стран. Однако адмирал Святашов считает, что Турция не сможет закрыть проливы для ВМФ России.

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«Турция не имеет на это права. Это невозможно. Сейчас у нас нет войны с Турцией, и статья 19 Конвенции Монтрё не может быть использована. Проливы для мирной стороны закрывать нельзя. Мы же не воюем с Турцией, это Украина просит о закрытии. Но Украина безграмотная», - отметил он.

При этом вице-адмирал считает, что Анкара не станет помогать Киеву, так как зависит от Москвы.

«Турция при конфликте России и Украины никогда не поможет Киеву своим флотом, потому что республика входит в НАТО, а Украина – нет. Мы же строим в Турции атомную электростанцию и подаем туда газ. Если она попытается помочь, то Россия отключит газ и сократит другие контакты. Это произойдет только в случае, если Турция объявит нам войну, но такого не будет в ближайшее столетие», - заключил Святашов.
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Конвенция Монтрё – документ, восстановивший суверенное право Турецкой Республики на проливы Босфор и Дарданеллы, подписанный в 1936 году. При этом в Турции обязались соблюдать принципы международного морского права. Статья 19 предусматривает, что во время войны в случае, если республика не участвует в ней, военные корабли воюющих стран не могут проходить через проливы. При этом есть несколько исключений: например, если Турция по договору о взаимной помощи должна помочь государству, ставшему жертвой нападения. Однако военные корабли государств, участвующих в войне, могут пройти через проливы, чтобы вернуться в свои порты.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что странам НАТО необходимо повлиять на своего киевского ставленника Зеленского, посадив его за стол переговоров с Россией, и делать конструктивные шаги по международной безопасности.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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