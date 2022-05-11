В США рассказали, почему Турция не откажется от России
Анкара не может отказаться от сотрудничества с Москвой из-за торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции «Аккую», пишет журнал National Interest.
Как отмечает издание, Турция «зависит от России» в этих вопросах и не будет жертвовать близкими отношениями с Москвой, чтобы следовать линии НАТО в осуждении специальной военной операции РФ на Украине.
Кроме того, Турция рассчитывает на приток российских туристов и рекордный туристический сезон. В частности, перевозчик Turkish Airlines выделил полтора миллиона мест для россиян, пишет «Свободная пресса».
Отмечается, что Анкара ни при каких обстоятельствах не будет «раскачивать лодку», сообщает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 531 / сут.
Умерли
377 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 014 / сут.
- В США рассказали, почему Турция не откажется от России
- В Финляндии ввели санкции против компании Faberlic и главного редактора «МК»
- СМИ обвинили США в провоцировании конфликта на Украине
- Новая Зеландия ввела санкции против Конашенкова, Добродеева и Пиманова
- Постпред Крыма: южные территории Украины войдут в состав России
- Посол ЛНР в России: необходимо наказать иностранных наемников, воюющих за Украину
- Конгресс США одобрил пакет помощи Украине
- Премьер Саксонии раскритиковал запрет на поставки российской нефти
- Президент Аргентины: От санкций в отношении РФ страдают все страны
- СМИ: Минэнерго предлагает урезать авиакомпаниям льготы на топливо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru