В США рассказали, почему Турция не откажется от России

Анкара не может отказаться от сотрудничества с Москвой из-за торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции «Аккую», пишет журнал National Interest.

СМИ обвинили США в провоцировании конфликта на Украине

Как отмечает издание, Турция «зависит от России» в этих вопросах и не будет жертвовать близкими отношениями с Москвой, чтобы следовать линии НАТО в осуждении специальной военной операции РФ на Украине.

Кроме того, Турция рассчитывает на приток российских туристов и рекордный туристический сезон. В частности, перевозчик Turkish Airlines выделил полтора миллиона мест для россиян, пишет «Свободная пресса».

Отмечается, что Анкара ни при каких обстоятельствах не будет «раскачивать лодку», сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:НАТОРоссияТурция
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