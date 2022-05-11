В США рассказали, почему Турция не откажется от России

Как отмечает издание, Турция «зависит от России» в этих вопросах и не будет жертвовать близкими отношениями с Москвой, чтобы следовать линии НАТО в осуждении специальной военной операции РФ на Украине.

Кроме того, Турция рассчитывает на приток российских туристов и рекордный туристический сезон. В частности, перевозчик Turkish Airlines выделил полтора миллиона мест для россиян, пишет «Свободная пресса».

Отмечается, что Анкара ни при каких обстоятельствах не будет «раскачивать лодку», сообщает РЕН ТВ.

