Путин: Бывший командующий группировки «Юг» назначен замминистра обороны России

Бывший командующий группировки «Юг» назначен замминистра обороны России, сообщил президент России Владимир Путин.

План «Капитуляция»: Сколько еще продержится Украины на деньги ЕС

Командующим Южной группировки ВС России назначен начальник штаба группировки Сергей Медведев.

Российский лидер сегодня посетил один из командных пунктов российской группировки войск «Запад».

Президент провел совещание с военными и выслушал подробные доклады командиров о ситуации в Купянске, Константиновке, Северске и на Краматорском направлении. На совещании присутствовал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующие группировок «Запад» и «Юг».

Путин заявил, что бои уже идут внутри Константиновки Донецкой Народной Республики, отмечает RT.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФВладимир Путин

