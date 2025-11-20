Путин: Бывший командующий группировки «Юг» назначен замминистра обороны России
Бывший командующий группировки «Юг» назначен замминистра обороны России, сообщил президент России Владимир Путин.
Командующим Южной группировки ВС России назначен начальник штаба группировки Сергей Медведев.
Российский лидер сегодня посетил один из командных пунктов российской группировки войск «Запад».
Президент провел совещание с военными и выслушал подробные доклады командиров о ситуации в Купянске, Константиновке, Северске и на Краматорском направлении. На совещании присутствовал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующие группировок «Запад» и «Юг».
Путин заявил, что бои уже идут внутри Константиновки Донецкой Народной Республики, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каллас назвала два ключевых пункта плана ЕС по Украине
- Герасимов сообщил об освобождении Купянска
- Путин: Бывший командующий группировки «Юг» назначен замминистра обороны России
- Лена Катина: Распад t.A.T.u. стал следствием поведения Юлии Волковой
- Кабмин предложил запретить депортацию иностранцев, служивших в ВС РФ
- Священник Вячеслав Ланский рассказал о смысле Рождественского поста
- Курс на «сухие» дома: Кто пострадает от запрета алкоголя в подмосковных дворах
- В России предложили прививать интерес к профессии сварщика через мультфильмы
- Депутат Аксаков: Ключевая ставка к концу 2026 года упадет до 10%
- В России предложили запретить фильм «Оно» из-за ЛГБТ-сцен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru