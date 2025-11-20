СМИ: Зеленский готов подписать мирный план в сжатые сроки

Украинский президент Владимир Зеленский заявил на встрече с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом, что готов работать с администрацией Дональда Трампа над новым планом урегулирования. По данным Axios, стороны договорились подготовить документ в сжатые сроки.

Как пишет издание, предложенный Вашингтоном план требует от Киева «значительных уступок», включая передачу России части контролируемых территорий. Несмотря на жесткость условий, Зеленский не стал отвергать инициативу и, как отмечается, рассчитывает обсудить ее с Трампом в ближайшие дни.