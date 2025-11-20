СМИ: Зеленский готов подписать мирный план в сжатые сроки
Украинский президент Владимир Зеленский заявил на встрече с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом, что готов работать с администрацией Дональда Трампа над новым планом урегулирования. По данным Axios, стороны договорились подготовить документ в сжатые сроки.
Как пишет издание, предложенный Вашингтоном план требует от Киева «значительных уступок», включая передачу России части контролируемых территорий. Несмотря на жесткость условий, Зеленский не стал отвергать инициативу и, как отмечается, рассчитывает обсудить ее с Трампом в ближайшие дни.
По сообщениям Axios и Politico, речь идет о 28-пунктном американском плане, который уже одобрил Трамп. Документ предусматривает сокращение численности ВСУ, отказ от ряда вооружений, предоставление русскому языку официального статуса и уступки по Донбассу. Киев при этом не участвовал в разработке этих предложений.
Москва заявляет о готовности к переговорам, но настаивает на учете своих условий. Президент Владимир Путин ранее называл среди них вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и отмену санкций. В Кремле подчеркивали, что новых комментариев по американскому плану у них нет, передает «Радиоточка НСН».
