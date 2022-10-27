«Насторожиться и перечитывать»: Путин прояснил перспективы спецоперации и ядерного удара

Президент России Владимир Путин выступил в четверг 27 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Мероприятие в этот раз прошло не в Сочи, а в Подмосковье, речь президента продлилась более трех часов.

Еще до выступления президента представитель Кремля Дмитрий Песков подогрел интерес, заявив, что речь Путина станет главным событием дня. По его словам, выступление российского лидера несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать». А уже после выступления президента Песков сказал, что сегодняшняя речь Путина не просто программная, а мировоззренческая и прикладная, она "войдёт в десятку золотых выступлений президента". Но обо всем по порядку.

КРОВАВАЯ ИГРА ЗАПАДА

Свое выступление Путин начал с неутешительных новостей, напомнив, что события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию. Он охарактеризовал ситуацию как «масштабный кризис» не только в военно-политической, но и в экономической сферах.

При этом российский лидер сразу объяснил, что положение дел обусловлено позицией Запада, который в последние месяц сделал многое, чтобы обострить ситуацию – на Украине, вокруг Тайваня, включая энергетический кризис в Европе.

«Игра это опасная, грязная и кровавая, и отрицает суверенитет стран и народов», - сказал Путин.

Глава государства считает, что Западу придется начать разговор о будущем, чем раньше – тем лучше.

«От уверенности Запада в своей непогрешимости всего один шаг до желания уничтожить, «отменить» оппонентов», - приводит слова Путина РИА Новости.