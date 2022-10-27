«Насторожиться и перечитывать»: Путин прояснил перспективы спецоперации и ядерного удара
На «Валдае» российский лидер сделал ряд громких заявлений, обсудив с участниками мероприятия «кровавую игру» Запада и «гражданскую войну» на Украине.
Президент России Владимир Путин выступил в четверг 27 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Мероприятие в этот раз прошло не в Сочи, а в Подмосковье, речь президента продлилась более трех часов.
Еще до выступления президента представитель Кремля Дмитрий Песков подогрел интерес, заявив, что речь Путина станет главным событием дня. По его словам, выступление российского лидера несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать». А уже после выступления президента Песков сказал, что сегодняшняя речь Путина не просто программная, а мировоззренческая и прикладная, она "войдёт в десятку золотых выступлений президента". Но обо всем по порядку.
КРОВАВАЯ ИГРА ЗАПАДА
Свое выступление Путин начал с неутешительных новостей, напомнив, что события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию. Он охарактеризовал ситуацию как «масштабный кризис» не только в военно-политической, но и в экономической сферах.
При этом российский лидер сразу объяснил, что положение дел обусловлено позицией Запада, который в последние месяц сделал многое, чтобы обострить ситуацию – на Украине, вокруг Тайваня, включая энергетический кризис в Европе.
«Игра это опасная, грязная и кровавая, и отрицает суверенитет стран и народов», - сказал Путин.
Глава государства считает, что Западу придется начать разговор о будущем, чем раньше – тем лучше.
«От уверенности Запада в своей непогрешимости всего один шаг до желания уничтожить, «отменить» оппонентов», - приводит слова Путина РИА Новости.
Он напомнил, что Запад объявил любую альтернативную точку зрения «подрывной» и «пропагандисткой», а все происходящее в мире сваливает на Кремль.
«Всё, исходящее из России, объявляется "происками Кремля". Мы такие всемогущие? Это бред какой-то, до чего скатились. Всех считают людьми второго сорта, а себя — исключением. Так и продолжается столетиями», - удивленно заметил Путин.
При этом он отдельно подчеркнул, что Россия себя врагом Запада не считает, но осознает, что сегодня есть два Запада - Запад традиционный и Запад космополитичный, выступающий «орудием либеральных элит».
СМАХНУТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Владимир Путин счел открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине в 2014 году хамством.
«Запад проводит перевороты, один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Даже сказали, сколько денег потратили на этот переворот. Охамели просто, не стесняются ничего», - сказал президент.
Он упомянул ряд примеров, когда Запад становился все более нетерпимым, даже к западным странам, которые пытались продемонстрировать самостоятельность. В этом ключе Путин вспомни венгерских депутатов, которых обвинили в диверсии из-за попытки закрепить христианские ценности.
По его словам, сама Европа уже потеряла свою субъектность в попытках США снизить авторитет лидеров крупных стран.
Также Путин напомнил о вопиющем случае убийства иранского генерала Сулеймани.
«Можно как угодно к Сулеймани относиться, но это официальное лицо. Что это такое вообще? Мы где живём? Совсем охамели», - заявил он.
О западных ценностях, включая гей-парады и десятки гендеров, Путин упомянул отдельно, уверенно заявив, что Россия не будет следовать навязанным принципам:
«Смахнуть Россию с политической карты не получилось и не получится никогда. Россия не бросает вызов элитам Запада, а отстаивает своё право на существование и свободное развитие, при этом не собирается становиться новым гегемоном».
Говоря об экономической ситуации, Путин отметил, что Запад дискредитировал себя, используя доллар в качестве оружия.
«Сначала их обесценил в зоне евро, а потом — «цап-царап» - наши прикарманил», - напомнил российский лидер.
Именно поэтому, по мнению президента, переход на национальные валюты будет набирать темп, такие расчеты будут доминировать. В этом ситуации Россия считает неизбежным формирование новых международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчетов.
При этом новое мировое устройство формируется не только в экономической сфере, заверил Путин. По его словам, человечеству угрожает целая серия глобальных конфликтов, а «смена вех — процесс болезненный, но естественный и неизбежный».
КАКОЙ ПЛАН?
На этой ноте Владимир Путин начал отвечать на блок вопросов про спецоперацию на Украине.
«Есть издержки и экономические потери, связанные с СВО, но есть огромные приобретения. В конечном счете это идёт на пользу Россию и её будущему. Это связано с укреплением нашего суверенитета по всем направлениям», - начал Путин.
По его словам, вся эта ситуация и санкционное давление Запада показали, насколько Россия великая страна. Еще недавно, как отметил президент, «мы превращались в полуколонию. Казалось, стоит Западу щелкнуть, и всё развалится. Не развалилось. Экономические возможности России оказались крепче, чем мы сами ожидали».
А непростые обстоятельства только сплотили русский народ, Путин уверен, что лозунг "своих не бросаем" сидит внутри каждого русского, в этом огромная мощь страны, которую удалось только укрепить.
Также Путин отрицательно ответил на вопрос, было ли что-то за год, что его разочаровало:
«Организационные выводы нужны, и надо думать об обновлении, но такого, чтобы меня кто-то разочаровал и надо разгонять, такого нет».
Глава государства также назвал причины начала спецоперации. Он отметил, что интересы России в сфере безопасности были напрочь проигнорированы, договориться с Западом не получилось.
При этом Путин снова напомнил, что русские и украинцы являются одним народом, и это исторический факт, а конфликт на Украине назвал отчасти гражданской войной. По его словам, Росси никогда не отказывалась от переговоров.
После модератор заседания директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов спросил Путина: «Какой план СВО, общество не очень понимает. Какой план?».
На что Путин ответил: «Помощь Донбассу».
При этом глава государства заявил, что всегда остается риск применения ядерного оружия, пока оно существует, о том, стоит ли мир на пороге ядерной войны он сказал следующее:
«Запад ищет дополнительные аргументы, чтобы убедить наших друзей, что "нужно всем вместе противостоять России". Нагнетание этой темы проводится именно для оказания давления на нейтральные страны. Недавний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс открыто угрожала ядерным оружием. Она ляпнула там, девушка так немного не в себе. Как можно такие вещи говорить публично. Нужно было сделать вид, что мы ничего не слышали? Киев постоянно говорит о своем стремлении обладать атомной бомбой».
Президент также подтвердил, что лично дал указание Шойгу позвонить коллегам и проинформировать о подготовке Киевом «грязной бомбы».
«Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного».
В рамках ответов на вопросы участников Путин вспомнил и про отношения с Эрдоганом, который «не пытается сесть на шею», а также про дружеские отношения с Китаем, заверил, что худшее в плане экономических потерь из-за санкций уже позади и пообещал бизнесу продлить режим отмены плановых проверок бизнеса.
Одним из самых запоминающихся моментов вечера стал вопрос модератора встречи про «рай».
- Вы ранее здесь заявили, что мы в рай попадем. Мы не торопимся ведь, правда?
Путин задумался.
- Вот вы задумались, и это настораживает.
Путин ответил: «А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут». В зале раздался сдавленный смех.
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