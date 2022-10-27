Путин: необходимости в переносе столицы России сейчас нет
Президент РФ Владимир Путин считает, что необходимости переноса столицы в настоящее время нет. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он напомнил, что в истории столицу российского государства несколько раз переносили, но, как отметил президент, исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой.
Путин также отметил, что в развитии столицы как мегаполиса есть проблемы, однако под руководством мэра Сергея Собянина они решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира.
Ранее Владимир Путин заявил, что мы осознали, что мы великая страна, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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