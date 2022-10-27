Путин: необходимости в переносе столицы России сейчас нет

Президент РФ Владимир Путин считает, что необходимости переноса столицы в настоящее время нет. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил, что в истории столицу российского государства несколько раз переносили, но, как отметил президент, исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой.