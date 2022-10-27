Путин заявил о готовности решать любые вопросы с США
Россия готова решать с Соединёнными Штатами Америки любые вопросы, в том числе, по стратегической стабильности. В этом заверил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» во время ответов на вопросы.
Глава государства напомнил, что Москва в конце прошлого года предложила Вашингтону организовать диалог по стратегической стабильности. Однако в ответ не было получено никаких комментариев.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 21 октября текущего года заявил о готовности вести диалог с Россией каждый раз, когда это необходимо. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах не значится разговор Владимира Путина с лидером США Джорджем Байденом.
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