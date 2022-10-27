«Запад цап-царап - и прикарманил»: Путин о золотовалютных резервах России
Расчеты в национальных валютах будут набирать темпы, Запад дискредитировал доллар, заявил Владимир Путин.
Президент России выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы. Сначала их обесценил в зоне евро, а потом — «цап-царап» - наши прикарманил», - сказал он.
По его словам, расчеты в национальных валютах будут доминировать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина, с которой он выступит 27 октября на дискуссионном клубе «Валдай» - главное событие дня.
По его словам, выступление российского лидера несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать».
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