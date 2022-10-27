«Запад цап-царап - и прикарманил»: Путин о золотовалютных резервах России

По его словам, расчеты в национальных валютах будут доминировать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина, с которой он выступит 27 октября на дискуссионном клубе «Валдай» - главное событие дня.

По его словам, выступление российского лидера несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать».

