«Есть оптимизм». Аналитик назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Замгендиректора Института национальной энергетики в эфире НСН рассказал, смогут ли США помешать строительству газопровода.
Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток – 2». Ожидается, что с 15 января трубоукладочное судно «Фортуна» может приступить к работам в исключительной экономической зоне Дании.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, есть ли у США возможности помешать строительству газопровода.
«Шансы помешать есть, но их реализация крайне мала. Способы борьбы США с "Северным потоком-2" вызывают негатив у европейских политиков и крупного бизнеса. Это говорит о том, что Европа готова всё же довести строительство газопровода до конца», - отметил он.
Накануне СМИ сообщили, что датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта «Северный поток - 2». Отмечается, что руководство Ramboll испугалось санкций со стороны США. Фролов оценил эту ситуацию положительно.
«Есть оптимизм в вопросе достройки, так как партнеры заранее закрыли риски, связанные с возможными новыми санкциями», - считает эксперт.
Несмотря на некоторые неопределенности в реализации строительства «Северного потока-2» , собеседник НСН дал прогноз, когда газопровод будет введен в эксплуатацию.
«Динамика строительства пока не ясна. «Академик Черский» пока не приступил к работам. Мы пока не можем точно сказать, с какой скоростью он способен строить. Думаю, что в ближайшие пару недель это обстоятельство выяснится естественным путем. Мы еще упираемся в то, что «Северный поток-2» состоит из двух ниток, по сути это два трубопровода. Один из них находится в большей степени готовности, достраивать сначала будут его. Кроме того, между завершением строительства и введением в эксплуатацию есть период, когда решаются все технические и юридические операции. Тем не менее, вероятно, «Северный поток-2» целиком сможет заработать в середине текущего года», - заключил Фролов.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода. По словам эксперта, достройка газопровода – вопрос чести, потому он будет достроен, но возникнут трудности с эксплуатацией. Он уточнил, что американцы и их союзники выступают не против самого газопровода, а против российского газа вообще.
Между тем, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил надежду на скорое завершение строительства «Северного потока - 2». Российский лидер отметил, что этот проект выгоден всей Европе.
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