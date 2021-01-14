«Есть оптимизм». Аналитик назвал сроки запуска «Северного потока-2»

«Шансы помешать есть, но их реализация крайне мала. Способы борьбы США с "Северным потоком-2" вызывают негатив у европейских политиков и крупного бизнеса. Это говорит о том, что Европа готова всё же довести строительство газопровода до конца», - отметил он.

Накануне СМИ сообщили, что датская инжиниринговая компания Ramboll вышла из проекта «Северный поток - 2». Отмечается, что руководство Ramboll испугалось санкций со стороны США. Фролов оценил эту ситуацию положительно.

«Есть оптимизм в вопросе достройки, так как партнеры заранее закрыли риски, связанные с возможными новыми санкциями», - считает эксперт.

Несмотря на некоторые неопределенности в реализации строительства «Северного потока-2» , собеседник НСН дал прогноз, когда газопровод будет введен в эксплуатацию.



«Динамика строительства пока не ясна. «Академик Черский» пока не приступил к работам. Мы пока не можем точно сказать, с какой скоростью он способен строить. Думаю, что в ближайшие пару недель это обстоятельство выяснится естественным путем. Мы еще упираемся в то, что «Северный поток-2» состоит из двух ниток, по сути это два трубопровода. Один из них находится в большей степени готовности, достраивать сначала будут его. Кроме того, между завершением строительства и введением в эксплуатацию есть период, когда решаются все технические и юридические операции. Тем не менее, вероятно, «Северный поток-2» целиком сможет заработать в середине текущего года», - заключил Фролов.