Нарышкин объяснил причину «военных» настроений в Польше

Польша не желает мира на Украине, потому что заинтересована в ее западной территории, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости.

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По мнению Нарышкина, Варшава имеет планы на украинские земли после развала государства. Политик считает, что это «вожделенная мечта польских националистов», а также элемент национальной идеологии.

По его словам, Варшава считает, что "условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения".

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал НСН возможную схему наступления украинских войск, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:ПольшаСергей Нарышкин

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