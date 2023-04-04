Нарышкин объяснил причину «военных» настроений в Польше
Польша не желает мира на Украине, потому что заинтересована в ее западной территории, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению Нарышкина, Варшава имеет планы на украинские земли после развала государства. Политик считает, что это «вожделенная мечта польских националистов», а также элемент национальной идеологии.
По его словам, Варшава считает, что "условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения".
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал НСН возможную схему наступления украинских войск, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru