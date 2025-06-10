Счета лидера Little Big Прусикина заблокировали в России из-за задолженности
Операции по счетам лидера группы Little Big Ильи Прусикина (признан в России иноагентом) приостановили в связи с принятием решения о взыскании налоговым органом задолженности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения сервиса «БИР-Аналитик».
Отмечается, что операции по счетам артиста были приостановлены 9 июня. Отрицательное сальдо составило 51859 рубля.
Операции с счетами Прусикина останавливали в августе прошлого года из-за непредставления организацией декларации в налоговый орган «в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления».
Илью Прусикина внесли в реестр иноагентов в январе 2023 года, напоминает Ura.ru. Музыкант уехал из России за границу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru