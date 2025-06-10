СМИ: ВСУ атаковали Татарстан

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Татарстан, сообщает Telegram-канал Mash.

За несколько часов силы ПВО уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ

Беспилотники видели в Нижнекамске и Елабуге. В первом городе прозвучали несколько взрывов в районе Красного луча.

По предварительным данным, атака осуществляется дронами типа «Лютый».

Ранее в аэропорту Бегишево объявили план «Ковёр». По словам очевидцев, ДПЛА летели в сторону севера города, где находятся заводы.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ТатарстанАтакаБеспилотники

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