СМИ: ВСУ атаковали Татарстан
10 июня 202506:01
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Татарстан, сообщает Telegram-канал Mash.
Беспилотники видели в Нижнекамске и Елабуге. В первом городе прозвучали несколько взрывов в районе Красного луча.
По предварительным данным, атака осуществляется дронами типа «Лютый».
Ранее в аэропорту Бегишево объявили план «Ковёр». По словам очевидцев, ДПЛА летели в сторону севера города, где находятся заводы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru