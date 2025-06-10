СМИ: В центре Лос-Анджелеса начались беспорядки после ввода Нацгвардии
10 июня 202505:01
В Лос-Анджелесе протесты граждан переросли в массовые беспорядки, сообщает Sky News.
Это произошло после того, как глава государства Дональд Трамп распорядился ввести в город подразделения Национальной гвардии. В центре Лос-Анджелеса начались поджоги и драки. Протестующие бросают в пламя дорожные конусы, бьют в барабаны и выкрикивают лозунги против иммиграционных властей.
Губернатор Калифорнии потребовал отозвать Нацгвардию из Лос-Анджелеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 200 тысяч россиян обратились к медикам с жалобами на укусы клещей
- СМИ: В центре Лос-Анджелеса начались беспорядки после ввода Нацгвардии
- Трамп: Советский Союз помог США победить во Второй мировой войне
- В Кремле заявили, что Россия вряд ли сможет помочь латвийскому депутату Росликову
- Мединский заявил, что россияне желают ударить по Киеву «Орешником»
- За несколько часов силы ПВО уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ
- Мединский заявил, что семьи руководства Украины хорошо себя чувствуют за границей
- Трамп заявил, что не знает, принимал ли Маск наркотики в Белом доме
- Режим «Ковёр» ввели во всех аэропортах Москвы
- СМИ: В МИД Казахстана ожидают разъяснений от Украины по атаке на КТК
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru