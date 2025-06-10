СМИ: В центре Лос-Анджелеса начались беспорядки после ввода Нацгвардии

В Лос-Анджелесе протесты граждан переросли в массовые беспорядки, сообщает Sky News.

В охваченный протестами Лос-Анджелес направят нацгвардию

Это произошло после того, как глава государства Дональд Трамп распорядился ввести в город подразделения Национальной гвардии. В центре Лос-Анджелеса начались поджоги и драки. Протестующие бросают в пламя дорожные конусы, бьют в барабаны и выкрикивают лозунги против иммиграционных властей.

Губернатор Калифорнии потребовал отозвать Нацгвардию из Лос-Анджелеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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