Овечкина внесли в базу данных «Миротворца»
Российский хоккеист и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин попал в базу известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ, признан экстремистским и заблокирован по решению суда), сообщает РИА Новости.
Спортсмен якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России», а также оправдания агрессии против Украины среди иностранной аудитории, говорится на сайте. Также его внесли в базу якобы за «пропаганду войны», «публичную поддержку убийств граждан Украины» и «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию».
Ранее стало известно, что советник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский внесен в базу «Миротворца», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru