Овечкина внесли в базу данных «Миротворца»

Спортсмен якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России», а также оправдания агрессии против Украины среди иностранной аудитории, говорится на сайте. Также его внесли в базу якобы за «пропаганду войны», «публичную поддержку убийств граждан Украины» и «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию».

Ранее стало известно, что советник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский внесен в базу «Миротворца», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

