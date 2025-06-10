Верховная Рада: Зеленский намеренно уклоняется от приема тел погибших солдат

Президент Украины Владимир Зеленский сознательно уклоняется от процессов получения тел погибших солдат, чтобы избежать ответственности, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Верховная Рада: Нужно требовать отставки Зеленского после отказа забирать тела

«Именно украинская сторона в очередной раз сорвала договоренности по <…> приему тел погибших», — заявил он. Парламентарий считает, что глава государства и его команда не знают, как «выбираться из ямы», которую сами себе выкопали.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев отказывается принимать тела своих погибших солдат, потому что тяжело признавать такие потери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
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