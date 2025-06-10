В Кремле заявили, что Россия вряд ли сможет помочь латвийскому депутату Росликову

У Москвы нет возможности помочь латвийскому депутату Алексею Росликову, которого преследуют в Латвии за то, что он защитил русский язык, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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По его словам, Россия с радостью примет политика, если он «как-то вырвется из рук этого режима».

Росликов заявил, что не намерен отступать от своей позиции по защите прав русскоязычного населения, несмотря на возбужденное против него уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЛатвияРоссияДмитрий Песков

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