Более 200 тысяч россиян обратились к медикам с жалобами на укусы клещей

Более 266 тысяч россиян обратились к медикам из-за укусов клещей с начала сезона их активности, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Клещи массово проснулись в Подмосковье

По данным ведомства, прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году сделали более 3,1 миллиона граждан. Наибольшее количество случаев укусов клещами отмечено в Свердловской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Томской областях, Пермском крае и Удмуртской Республике.

Для профилактики укусов на территории страны проводятся акарицидные обработки. Уже обработано более 196,2 тысячи гектаров (88,2% от запланированного объема).

Ранее были названы самые опасные из-за клещей районы Подмосковья и Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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