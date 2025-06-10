Более 200 тысяч россиян обратились к медикам с жалобами на укусы клещей

По данным ведомства, прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году сделали более 3,1 миллиона граждан. Наибольшее количество случаев укусов клещами отмечено в Свердловской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Томской областях, Пермском крае и Удмуртской Республике.

Для профилактики укусов на территории страны проводятся акарицидные обработки. Уже обработано более 196,2 тысячи гектаров (88,2% от запланированного объема).

Ранее были названы самые опасные из-за клещей районы Подмосковья и Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

