Мединский заявил, что россияне желают ударить по Киеву «Орешником»
После атак Киева по российской территории граждане России требуют более жестоких действий в отношении Украины, вплоть до удара «Орешником» по крупнейшим городам республики, сообщает RT со ссылкой на заявление помощник президента РФ Владимира Мединского.
По его словам, на позиции россиян сказались атаки Киева, в том числе недавний подрыв моста в Брянской области. Мединский отметил, что произошедшее можно квалифицировать как терроризм. Он подчеркнул, что после этого было тяжело ехать на второй раунд переговоров в Стамбуле.
Также Мединский отметил, что Киев не принимает тела солдат, так как трудно признать потери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru