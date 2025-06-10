Мединский заявил, что россияне желают ударить по Киеву «Орешником»

После атак Киева по российской территории граждане России требуют более жестоких действий в отношении Украины, вплоть до удара «Орешником» по крупнейшим городам республики, сообщает RT со ссылкой на заявление помощник президента РФ Владимира Мединского.

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По его словам, на позиции россиян сказались атаки Киева, в том числе недавний подрыв моста в Брянской области. Мединский отметил, что произошедшее можно квалифицировать как терроризм. Он подчеркнул, что после этого было тяжело ехать на второй раунд переговоров в Стамбуле.

Также Мединский отметил, что Киев не принимает тела солдат, так как трудно признать потери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:Владимир МединскийРоссияУкраинаРакета

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