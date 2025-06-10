Мединский заявил, что россияне желают ударить по Киеву «Орешником»

По его словам, на позиции россиян сказались атаки Киева, в том числе недавний подрыв моста в Брянской области. Мединский отметил, что произошедшее можно квалифицировать как терроризм. Он подчеркнул, что после этого было тяжело ехать на второй раунд переговоров в Стамбуле.

Также Мединский отметил, что Киев не принимает тела солдат, так как трудно признать потери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

