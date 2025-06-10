СМИ: Трамп выйдет из переговоров и прекратит поставки американского оружия Киеву
Американский лидер Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, сообщает Foreign Policy.
По данным издания, глава государства обвинит Москву и Киев в нежелании прислушиваться к нему и откажется от активного участия в переговорах, а также прекратит поставки американского оружия Киеву.
Отмечается, что Вашингтон может предоставить предложения, аналогичные предыдущей поддержке Украине, только если это не будет стоить США слишком дорого.
Ранее стало известно, что американский президент дал понять лидерам стран Европы, что желает отстраниться от конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru