Трамп: Советский Союз помог США победить во Второй мировой войне

По словам главы Белого дома, США единственные, кто не празднует победу в этой войне. «Россия помогла [в этом]. Справедливости ради, они потеряли 51 миллион человек», — указал Трамп.

Он отметил, что нельзя забывать о потерях СССР во Второй мировой войне.

Ранее парад в США в честь союзников по Второй мировой войне прошел без российского флага, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

