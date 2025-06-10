Трамп: Советский Союз помог США победить во Второй мировой войне

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Советский Союз помог Вашингтону одержать победу во Второй мировой войне, сообщает телеканал C-SPAN.

Трамп назвал наибольшим вклад США в победу во Второй мировой войне

По словам главы Белого дома, США единственные, кто не празднует победу в этой войне. «Россия помогла [в этом]. Справедливости ради, они потеряли 51 миллион человек», — указал Трамп.

Он отметил, что нельзя забывать о потерях СССР во Второй мировой войне.

Ранее парад в США в честь союзников по Второй мировой войне прошел без российского флага, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаРоссияСССРСШАДональд Трамп

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