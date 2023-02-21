Рынок акций РФ вырос на фоне послания президента
Отечественный фондовый рынок отреагировал продолжением роста основных индексов на фоне оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Так, индекс МосБиржи поднялся к 2220 пунктам, однако затем немного отыграл назад. На момент написания заметки он достигает отметки 2212 пунктов.
Наибольший рост демонстрируют бумаги финансовых компаний и металлургов. Флагманом выступили акции Сбербанка на ожиданиях дивидендов. Руководитель Сбера Герман Греф ранее заявил, что компания может возобновить выплату дивидендов по итогам 2022 года.
Индекс РТС в момент поднимался до 935,33 пункта. Цены большинства наиболее ликвидных бумаг («голубых фишек») на Мосбирже показали рост в пределах 3,6%. При этом доллар США подорожал к этой минуте до 74 рублей, 62 копеек. Евро торгуется в районе 79 рублей, 42 копеек.
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