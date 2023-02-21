Послание Путина Федеральному собранию стало самым продолжительным

Обращение главы государства к парламенту длилось один час 45 минут. В ходе выступления он 24 раза упомянул Запад, 19 раз - Украину, 11 раз - США и 10 раз - НАТО.

Зал аплодировал президенту 53 раза, при этом четыре раза - стоя.

Ранее Путин заявил, что Россия ответит на любые вызовы и завершил своё послание Федеральному собранию словами «Правда - за нами», сообщает НСН.



