Столтенберг: НАТО сожалеет о выходе России из ДСНВ

НАТО сожалеет о выходе России из договора о СНВ. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает «Интерфакс».

Он призвал Москву пересмотреть свое решение и вернуться к соблюдению прежнего соглашения.

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре СНВ

Столтенберг пояснил, что иначе вся международная архитектура контроля над вооружениями будет ликвидирована.

Ранее, как сообщала НСН, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал театром абсурда требование НАТО вернуться к инспекциям в рамках Договора о СНВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nato.int
ТЕГИ:ДоговорРоссияНАТОЙенс Столтенберг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры