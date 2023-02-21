Столтенберг: НАТО сожалеет о выходе России из ДСНВ
НАТО сожалеет о выходе России из договора о СНВ. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает «Интерфакс».
Он призвал Москву пересмотреть свое решение и вернуться к соблюдению прежнего соглашения.
Столтенберг пояснил, что иначе вся международная архитектура контроля над вооружениями будет ликвидирована.
Ранее, как сообщала НСН, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал театром абсурда требование НАТО вернуться к инспекциям в рамках Договора о СНВ.
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