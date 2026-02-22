Секретная служба США застрелила вооружённого мужчину у резиденции Трампа

Как сообщил начальник по связям с общественностью Секретной службы Энтони Гульельми, мужчина был замечен у северных ворот комплекса. При нём находились предметы, которые выглядели как дробовик и канистра с горючим. После того как он вошёл в запретную зону, агенты и сотрудник шерифского управления открыли огонь на поражение.

На момент инцидента президента Трампа и первой леди в Мар-а-Лаго не было - они находились в Белом доме в Вашингтоне. Имя погибшего пока не раскрывается. Никто из правоохранителей не пострадал.

Ранее Трамп заявил, что не беспокоится за свою безопасность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».