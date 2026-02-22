Минтранс: С Кубы вывезли всех российских туристов

Авиакомпании «Россия» и Nordwind успешно завершили программу вывозных рейсов, доставив на родину всех российских туристов, находившихся на Кубе. Об этом сообщает минтранс в своем Telegram-канале.

С Кубы вылетел последний вывозной рейс с россиянами

По данным регулятора, последний самолёт авиакомпании «Россия» приземлился в аэропорту Шереметьево 22 февраля в 17:27 по московскому времени, выполнив рейс из Варадеро.

За все время оба перевозчика выполнили девять рейсов из кубинских аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву. В общей сложности ими было перевезено почти 4,3 тысячи пассажиров.

В ближайшее время возможность возобновления регулярных полётов между Россией и Кубой будет обсуждаться после стабилизации ситуации с поставками авиационного керосина на остров.

Программа вывоза была запущена на фоне временных трудностей с заправкой самолётов топливом на Кубе, из-за чего регулярные рейсы пришлось приостановить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
