Минтранс: С Кубы вывезли всех российских туристов
Авиакомпании «Россия» и Nordwind успешно завершили программу вывозных рейсов, доставив на родину всех российских туристов, находившихся на Кубе. Об этом сообщает минтранс в своем Telegram-канале.
По данным регулятора, последний самолёт авиакомпании «Россия» приземлился в аэропорту Шереметьево 22 февраля в 17:27 по московскому времени, выполнив рейс из Варадеро.
За все время оба перевозчика выполнили девять рейсов из кубинских аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву. В общей сложности ими было перевезено почти 4,3 тысячи пассажиров.
В ближайшее время возможность возобновления регулярных полётов между Россией и Кубой будет обсуждаться после стабилизации ситуации с поставками авиационного керосина на остров.
Программа вывоза была запущена на фоне временных трудностей с заправкой самолётов топливом на Кубе, из-за чего регулярные рейсы пришлось приостановить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов, летевших на Москву
- Названы самый дорогой и самый дешёвый туры на 23 февраля
- Штраф до 300 тысяч грозит УК за отсутствие домового чата в мессенджере Max
- Минтранс: С Кубы вывезли всех российских туристов
- Секретная служба США застрелила вооружённого мужчину у резиденции Трампа
- Административное здание загорелось на северо-востоке Москвы
- Минобороны: Средства ПВО за 2 часа сбили 71 дрон ВСУ
- «Намеренный вброс»: Рогов исключил возможность Киева растянуть боевые действия на 3 года
- Все московские аэропорты возобновили работу
- СМИ: ВСУ значительно уступают российским войскам на поле боя