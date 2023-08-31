Times of India: Полиция готовится к протестам в дни саммита G20 в Нью-Дели

Полиция Нью-Дели готовится к возможным протестам во время саммита G20, который пройдет 9-10 сентября. Об этом сообщила газета The Times of India, ссылаясь на источники.

Согласно данным, полиция получила информацию о том, что выходцы из Тибета могут провести демонстрации, направленные против лидера КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что дополнительные меры безопасности будут предприняты для охраны, в частности, в районе посольства КНР в Нью-Дели.