Times of India: Полиция готовится к протестам в дни саммита G20 в Нью-Дели
Полиция Нью-Дели готовится к возможным протестам во время саммита G20, который пройдет 9-10 сентября. Об этом сообщила газета The Times of India, ссылаясь на источники.
Согласно данным, полиция получила информацию о том, что выходцы из Тибета могут провести демонстрации, направленные против лидера КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что дополнительные меры безопасности будут предприняты для охраны, в частности, в районе посольства КНР в Нью-Дели.
Кроме того, указывается, что полиция получила информацию о возможных акциях, направленных против премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. Подчеркивается, что правоохранители будут отслеживать публикации на различных онлайн-платформах, касающихся организации протестов.
Ранее, 31 августа, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии. Отмечалось, что вместо Си Цзиньпина Китай будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru