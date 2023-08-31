Times of India: Полиция готовится к протестам в дни саммита G20 в Нью-Дели

Полиция Нью-Дели готовится к возможным протестам во время саммита G20, который пройдет 9-10 сентября. Об этом сообщила газета The Times of India, ссылаясь на источники.

Согласно данным, полиция получила информацию о том, что выходцы из Тибета могут провести демонстрации, направленные против лидера КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что дополнительные меры безопасности будут предприняты для охраны, в частности, в районе посольства КНР в Нью-Дели.

Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии

Кроме того, указывается, что полиция получила информацию о возможных акциях, направленных против премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. Подчеркивается, что правоохранители будут отслеживать публикации на различных онлайн-платформах, касающихся организации протестов.

Ранее, 31 августа, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии. Отмечалось, что вместо Си Цзиньпина Китай будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ИндияСаммит G20

Горячие новости

Все новости

партнеры