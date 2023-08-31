Reuters: Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии

Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на источники.

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Отмечается, что вместо Си Цзиньпина Китай будет представлять премьер Госсовета Ли Цян.

Восемнадцатая встреча глав государств G20 пройдет 9-10 сентября в Индии, в городе Нью-Дели. Газета The Times сообщала, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак хотел использовать саммит, чтобы впервые встретиться с Си Цзиньпином, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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