Джо Байден примет участие в саммите G20
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что мероприятие пройдёт в сентябре 2023 года в Индии.
«Президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, 7-10 сентября для участия в саммите лидеров G20», - сказал Салливан журналистам.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил, что украинские власти работают над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru