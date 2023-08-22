Джо Байден примет участие в саммите G20

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), сообщает РИА Новости.

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Он напомнил, что мероприятие пройдёт в сентябре 2023 года в Индии.

«Президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, 7-10 сентября для участия в саммите лидеров G20», - сказал Салливан журналистам.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил, что украинские власти работают над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:G20Саммит G20Президент СШАДжо Байден

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